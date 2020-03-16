شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون: عماد النحاس رفض 3 أضعاف راتبه للبقاء مع الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق ينتظره تاريخ كبير مع ذئاب الجبل فى ظل العروض القوية التى قدمها منذ بداية الموسم الحالى.

وأضاف عادل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عماد النحاس تلقى عروضاً للتدريب داخل وخارج مصر، بعضها كان يعادل 3 أضعاف راتبه فى المقاولون ولكنه رفض بشكل تام وأحرج من فاوضه أيضاً تمسكاً بالبقاء داخل قلعة ذئاب الجبل.

من ناحية أخرى، أكد المشرف العام على الكرة بالمقاولون أن طاهر محمد طاهر من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، خاصة أنه يسعى خلف حلم الاحتراف ولا يقيد تفكيره باللعب فى الدورى المحلي، ونادى المقاولون لن يقف عائقاً أمام اللاعب حال تلقيه عروضا احترافية.

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وتابع عادل، كنا أول من دعا لتطبيق الفار وتعرضنا للهجوم ولكن بعد تطبيقه ثبت صحة وجهة نظرنا ونطالب بإعطاء لفرصة لحكامنا وعدم اتباع أسلوب الهجوم عليه بشكل دائم.

وعن منتخب مصر قال عضو المقاولون، أخطر ما يهدد المنتخب هو عدد الأجانب فى كل فريق بخمسة أو ستة لاعبين هذا سيدمر المنتخب بالإضافة إلى سيطرة السماسرة ووكلاء اللاعبين على سوق الانتقالات وتجميد الصفقات على دكة البدلاء دون مبرر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط. يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائى كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.