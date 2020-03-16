شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: سلبيات تطبيق الـvar طبيعية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن رضاه التام عن بداية تطبيق تجربة تقنية حكم الفيديو (VAR) التى ظهرت فى 6 مباريات بالدور الثانى للموسم رقم 61 للدورى.

وقال الغندور، فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد، إن كل الحالات التى طبقت فيها التجربة الوليدة كانت ناجحة سواء فى ركلتى الجزاء فى لقاء الإسماعيلى والجونة أو الهدف الملغى فى نفس اللقاء، وكذلك ركلة جزاء بيراميدز أمام إنبى والأهلى فى مواجهة سموحة ما يؤكد أن التجربة كانت ناجحة بنسبة 100%.

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وأضاف الغندور، "بعض السلبيات التى ظهرت فى التجربة حتى الآن طبيعية ومتوقعة فى البداية، ولجنة الحكام لن تتوقف عن تدريب كوادرها عبر محاضرات الفيديو بعد قرار تجميد النشاط الكروي بما فيها تجمعات الحكام .



واختتم، ما تم كان تحديا كبيرا للجنة الخماسية التى نجحت فى كسب الرهان بفضل تعاونها مع لجنة الحكام التى نجحت هى الأخرى فى تحقيق إنجاز أشاد به الاتحاد الدولى بإنهاء كل متطلبات تطبيق التجربة الفنية والتقنية فى وقت قياسى.

وكان الغندور كان قد أكد من قبل أن تطبيق تقنية الـ" VAR " خلال بطولة الدورى المصرى تفقد متعة كرة القدم لدى الجمهور وبداية تطبيق الفار تشهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات وقال إنه سوف يتم أسناد بعض المباريات فى بطولة الدورى المصرى للحكم جهاد جريشة خلال المرحلة المقبلة ."