شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يوضح حقيقة توقيعه للزمالك فى مكالمة لمسئولى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسؤولو النادى المصرى مُكالمة هاتفية مع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، للاستفسار عن حقيقة توقيعه للزمالك، بعد تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى مصر كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

وقال "العراقى" لمسؤولى المصرى فى تلك المُكالمة، "طلبت منكم زيادة عقدى.. فكيف سأطلب ذلك وأوقع لنادٍ آخر؟"، ليوضح اللاعب أنه حتى اللحظة الجارية لم يوقع للزمالك رغم المفاوضات التى تمت معه من خلال وكلاء اللاعبين بشأن رغبة الزمالك فى ضمه.

وبذلك سينتظر العراقى موقف المصرى من تعديل عقده، من عدمه، خاصة أنه لن يستطيع الانتقال إلى الزمالك، إلا بموافقة ناديه بعدما شدد مصدر مسؤول بالنادى البورسعيدى رداً على أنباء توقيع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، لنادى الزمالك فى الآونة الأخيرة لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض، فى الموسم المقبل، قائلاً: "عقده ممتد مع الفريق ولن يرحل إلى أى نادى إلا بموافقتنا وتحدثنا معه عن رغبتنا فى بقاءه بالموسم الجديد".

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وتألق ظهير أيمن المصرى مع فريقه هذا الموسم، بالإضافة إلى مساهمته مع لاعبى منتخب مصر الأولمبى بالتتويج فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر مؤخرًا، حيث شارك العراقى فى 27 مباراة مع المصرى هذا الموسم بواقع 14 مباراة فى الدورى و11 مباراة فى الكونفدرالية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم هدفين، فيما شارك مع المنتخب الأولمبى فى 5 مباريات أحرز خلالهم هدفًا.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع ظهير أيمن لدعم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل الاعتماد على الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فقط، فى هذا المركز، بالإضافة إلى أن عقد إمام سينتهى مع الأبيض بنهاية الموسم الجارى، لذا رهن مسئولو الأبيض، ملف الصفقات الجديدة التى ينوى مجلس الأبيض إبرامها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية فى الموسم المقبل، بتقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والذى سيقدمه للمجلس خلال الفترة المقبلة قبل نهاية الموسم الجارى.