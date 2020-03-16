شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حيثيات منحت الكاميرون استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الخليج 365 حيثيات اختيار ملعب جابوما فى دولة الكاميرون لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020، وذلك بعد تقدم 3 دول بشكل رسمى لاستضافة المباراة، وهى الكاميرون والمغرب وتونس، فى الوقت الذى تم غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي.

وتقدمت الكاميرون بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائى على ملعب رادس الأولمبى بالعاصمة (65 ألف متفرج).

ووفقاً لمصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقى فإن حيثيات اختيار ملعب جابوما هى أن الكاميرون حالياً تعد أرضا محايدة بالنسبة للفرق الأربعة التى صعدت للدور نصف النهائي، وهى الأهلى والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب، كما أن العدد الجماهير المُحدد مناسب وهو 50 ألف متفرج، وخلو الكاميرون من فيروس كورونا المستجد، والامتيازات الكبيرة التى يملكها الملعب خاصة على مستوى الأرضية وامتلاكه بنية تحتية جيدة، وبعد الكاميرون عن مصر والمغرب، فضلاً عن حصول الكاف على موافقة كتابية من الحكومة الكاميرونية للموافقة على استضافة المباراة.