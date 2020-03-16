شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى من "النادو" يتابع بطولة أفريقيا للجمباز بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد فريق طبى من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" فى بطولة أفريقيا رقم 15 للجمباز والإيقاعى والأيروبيك، المقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجارى.

وقاد الفريق الطبى الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لأخذ عدد من العينات من اللاعبين المشاركين بالبطولة، لاسيما أن البطولة مؤهلة للأولمبياد المقبلة فى الجمباز الإيقاعى.

وكان منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي قد تأهل للأولمبياد بعد تتويجه بذهبية البطولة الأفريقية بعد حصوله على رقم 23.4 نقطة، فيما حصل المنتخب الجنوب أفريقى على المركز الثانى، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الجزائر.

ويشارك فى البطولة 11 منتخبنا هى: "مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوى وبنين".

وأكد أسامة غنيم أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

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وكان الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، كشف عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامادول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائى .

وقال أسامة غنيم فى تصريحات خاصة، "الترامدول لن يتم دخوله فى المواد المحظورة حيث تعتبره الوكالة الدولية من المسكنات الهامة خاصة بعد ما قامت الوكالة بعمل تجارب لمدة 4 أشهر واكتشفوا أن الترامدول لم يقدم زيادة معدل المجهود للاعبين ولكنه مسكن قوى للآلام فقط".

وأضاف مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أن الترامدول يعتبر من المواد المجرمة نظراً لإدمانه ولذلك عند اكتشاف تعاطى أحد اللاعبين له سيتم إبلاغ الشرطة فى الحال.

وأشار غنيم إلى أن الوكالة المصرية تسعى للحصول على الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول، موضحاً أن هناك اتصالات مع وزارة العدل لمنح الضبطية للوكالة خاصة أن هناك لاعبين بالدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، وأن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر مثل ضباط الشرطة.



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فريق طبي فى بطولة الجمباز