شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الاسكواش يتحدون كورونا بمطهر اليدين والنوم وجرعة فيتامينات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أبطال سيدات الاسكواش عن الإجراءات التى اتخذوها فى الفترة الأخيرة للتعامل مع فيروس كورونا، الذى بات يهدد البشرية فى العديد من الدول.

قالت جوشنا تشينابا، لاعبة الهند فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، ما نفعله لمواجهة كورونا هى الأشياء المعتادة، كغسل اليدين بصفة مستمرة وتغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس، ونضيف إليها فقط ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمزدحمة.

فيما قالت الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد، غسل اليدين هو أهم شيء، فأنا مثلا أعرق كثيرا أثناء اللعب وألمس الكثير من الحوائط، لذلك أعتمد على استخدام مطهر اليدين والماء والصابون، إلى جانب تناول الكثير من السوائل والأطعمة والفواكه التى تحتوى على فيتامين سى ودى وكل ما هو من شأنه تقوية المناعة، ولابد من الخلود إلى النوم بشكل كاف لأن الجسم يحتاج ذلك لتزيد مناعته ويتعافى.

وأضافت الأمريكية أماندا صبحى، هى إجراءات النظافة الشخصية الأساسية، وأخذ قسط كبير من الراحة وإذا كان الإنسان يشهر بالمرض عليه الالتزام بالمنزل والاحتفاظ بمطهر يدين والحرص الدائم على نظافة كل شيء فما يحدث مؤخرا يجعلنا نشعر بالخوف.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.