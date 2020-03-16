شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يواجه خيار الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سبورت 360 الإماراتى أن محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، قد يرحل عن القلعة الحمراء خلال الصيف المقبل.

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ورحل محمود كهربا عن صفوف الزمالك دون إذن ناديه بداعي عدم صحة العقد المبرم بين الطرفان لينضم لنادي أفيس البرتغالي بعدها وهناك قضية متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم تحسم حتى الآن، حيث ينتظر الطرفان نتيجة القضية في الفترة القادمة.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا بعد حصول النادي على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالي، عقب دفع كهربا الشرط الجزائي والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار.

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ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء.

ويحصل كهربا علي 9 ملايين جنيه سنويًا في الأهلي على أن يتحمل النادي قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلي لكهربا قيمة الشرط الجزائي بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلي بعد توقيع العقود.

مر محمود كهربا لاعب الأهلي بحالة نفسية سيئة منذ قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه لنهاية الموسم بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك والتي خسرها فريقه بركلات الترجيح.

وينتظر كهربا قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بشأن تخفيف العقوبات الموقعة عليه لتكون قبلة الحياة للاعب الذي يرغب في العودة للمشاركة رفقة فريقه الجديد والمنضم إليه في يناير الماضي، لاستكمال انطلاقته في الملاعب المصرية.

ويخشى كهربا من إيقاف الطويل في الدوري المحلي، وهو ما يتسبب في تجميد مشاركته في دوري الأبطال، خاصة بعد صعود فريقه للدور نصف النهائي للبطولة ويستعد لمواجهة الوداد المغربي.