شكرا لقرائتكم خبر عن لينا عرابى بطلة السلاح تنصح بتناول وجبات لزيادة المناعة وتناول الليمون بعد تعليق النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت لينا عرابى، بطلة السلاح، بعد وقف النشاط بسبب فيروس كورونا، بضرورة تناول وجبات لزيادة المناعة للحماية من الإصابة بالفيروس المستجد كورونا.

وقالت لينا عرابى فى تصريح لليوم السابع، إنها ملتزمة بتطهير يدها بالكحول وشرب ليمون سخن صباحا ومساء وعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة، من أجل الحفاظ على عدم انتشار المرض تنفيذا لتعليمات الدولة.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم، الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لافتا إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.