شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يفاجئ أشرف بن شرقى بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سبورت 360 استعداد مسئولى نادى الزمالك مفاجأة أشرف بن شرقي لاعب الفريق بقرار مهم فى نهاية الموسم الجارى.

لمعرفة مفاجأة الزمالك لأشرف بن شرقي اضغط هنا ..

ونجح الزمالك فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى من صفوف الهلال السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 600 ألف يورو بسبب هروب محمود كهربا إلى أفيش البرتغالى مستغلا بعض الثغرات فى عقده مع القلعة البيضاء الذى انضم لصفوف النادى الأهلى فى يناير الماضى بصفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع فريقه البرتغالي.

وذكر الموقع السعودى أن بن شرقى منح الزمالك خيارات هجومية متعددة لقدراته الفذة فى اللعب كجناح أيسر وأيمن ومهاجم صريح وفى بعض الأحيان صانع ألعاب.

Advertisements

وأصبح أشرف بن شرقى معشوقا لجماهير الزمالك فى وقت قصير بسبب مهاراته الكبيرة وقتاله مع الأبيض خلال الموسم الجارى.

وقدم أشرف بن شرقى مباراة خيالية فى الرابع عشر من فبراير الماضى مع نادى الزمالك ضد الترجى الرياضى التونسى بالسوبر الأفريقى بعدما سجل ثنائية منحت الأبيض أول لقب فى البطولة منذ 2003 بفوز تاريخى بنتيجة 3-1.

وكرر أشرف بن شرقى نفس الأداء المميز ضد الترجى الرياضى التونسى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتسجيل هدف والتسبب فى ركلة جزاء الذى منح المارد الأبيض الفوز بنتيجة 3-1 قبل الخسارة فى الإياب بهدف وضمان العبور إلى نصف نهائى البطولة.

الأرقام تعكس قوة وأداء أشرف بن شرقى مع نادى الزمالك هذا الموسم حيث إنه سجل 9 أهداف وصنع 5 بالقميص الأبيض فى 21 مباراة.