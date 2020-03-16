شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تجتمع لمناقشة التظلم على عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعا فى الوقت الحالى بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من التظلمات، أبرزها تظلم نادي الزمالك على عقوبات مباراة السوبر، وتحديدا ضد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وعبد الله جمعة 3 مباريات.

وترى لجنة الإنضباط أن توقف الدورى فى الوقت الحالى فرصة جيدة لمناقشة جميع التظلمات المقدمة لها للبت فيها قبل استئناف الدورى.

فيما تنظر لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى فى وقت لاحق هذا الأسبوع التظلم على عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك، حيث إن اللائحة تنص على أنه فى حال وصول الإيقاف لنهاية الموسم أو أكثر من 8 مباريات يتم اللجوء إلى لجنة التظلمات.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.