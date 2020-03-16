شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحصل على عضوية نادى الزمالك بعد موافقة مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على منح يوسف إبراهيم أوباما، مهاجم الفريق الأبيض، حق الحصول على العضوية العاملة بالنادى الأبيض، بعد طلب اللاعب بصورة رسمية.

وحرص يوسف أوباما خلال الفترة الأخيرة على الحديث مع رئيس نادى الزمالك حول رغبته فى الحصول على عضوية النادى فى حضور طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، ليوافق رئيس قلعة ميت عقبة على المسألة مرحبا بأن يكون اللاعب عضوا بناديه مقابل تسديد الاشتراكات الخاصة به.

فينا صرف لاعبو الزمالك فى الساعات الماضية بدل السكن الخاص بهم من خزينة النادى تباعًا، بعدما قام الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

Advertisements

وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بالإعلان عن غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.