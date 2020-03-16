شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يقومك بالسلامة.. حسين الشحات يدعم زوجته بعد خضوعها لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت إسراء عادل زوجة النجم حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، إلى عملية جراحية.

ونشر الشحات عبر حسابه على فيس بوك، صورة له مع زوجته داخل المستشفى، وبرفقتهما شقيقه محمد، وصحبها بتعليق: "ألف سلامة عليكى يا حبيبتى، ربنا يقومك بالسلامة بإذن الله، كده محمد وزوجتى، الحمد لله على كل شيء".





ساند حسين الشحات نجم النادى الاهلى شقيقه محمد الشحات بعد خضوعه لعملية جراحية، أمس الأحد، حيث نشر حسين الشحات صورة بجانب شقيقه فى غرفة العمليات عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: "ألف سلامه عليك يا حبيبي الحمد لله علي كل شئ ربنا يخلينا لبعض وكتف في كتف".

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ويستعيد الأهلى جهود ثلاثى الفريق "رمضان صبحى والأنجولى جيرالدو والتونسى على معلول" بعد استئناف مسابقة الدورى التى تم تعليقها أسبوعين بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر وجاء نص البيان كالتالى: بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ ثلاثة أشهر تقريباً لأصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، كما تعرض جيرالدو لإصابة بجزع فى الكاحل خلال مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا ويحتاج أسبوعين للتعافى من الإصابة فيما يشكو على معلول من إجهاد فى العضلة الامامية حرمه من مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدورى التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومن المقرر أن يستعيد فريق الأهلى الثلاثى رمضان وجيرالدو ومهلول فى المباريات حال استئناف المسابقة بعد أسبوعين.