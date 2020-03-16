بالفيديو.. الحضري يدخل تحدي "البقاء بالمنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: دخل الحارس المعتزل عصام الحضري في تحدي البقاء بالمنزل، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ونشر الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "تحدي البقاء بالمنزل". Advertisements صاحب الـ 47 عام ظهر خلال المقطع المصور له داخل حديقة منزله يغسل لديه قبل الدخول في خوض بعض التدريبات البدنية. وظهر حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق حاملا طفلة على كتفيه أثناء أداء عدد من التمرينات الخفيفة في منزله. وفي وقت سابق، كان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يومًا لحين إشعار اخر.

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