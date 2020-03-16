وفاة مدرب كرة إسباني بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

أعلن نادي أتليتكو بورتادا ألتا الذي يتخذ من مدينة مالاجا مقرًا له، وفاة المدرب الإسباني فرانسيسكو جارسيا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن جارسيا يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان يعمل كمدرب لفريق شباب أتليتكو بورتادا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا أجرى فحوصات قبل عدة أيام واثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وكان البالغ من العمر 21 عامًا يعاني من إصابته بمرض سرطان الدم، مما أثر على قدرته في التغلب على الفيروس نظرًا لضعف مناعته.

من جانبها قالت صحيفة "ذا صن" إن البالغ من العمر 21 عامًا يعد أحد أصغر ضحايا المرض في العالم.

وقال خوسيه بوينو رئيس النادي الأندلسي، إن وفاة المدرب الشاب حدثت في المستشفى الاقليمي بمدينة مالاجا، لافتًا إلى أنه كان مدربًا محبوبًا من جانب اللاعبين صغار السن.

كما أعرب النادي عن تعازيه عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر: "خالص تعازينا للعائلة والأصدقاء والأصدقاء المقربين لمدربنا فرانسيسكو جارسيا الذي تركنا.. لن ننساك.. ارقد بسلام".