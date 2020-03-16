"راحة ومنع من السفر".. قرارات جهاز الكرة بالأهلي بعد إيقاف النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام. وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق ايقاف النشاط الكروي في مصر تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا. Advertisements وأفاد مراسل "يلا كورة" في النادي الأهلي، أن فايلر قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام. وقام الجهاز الإداري بالنادي الأهلي بالتأكيد على اللاعبين الأجانب بالبقاء في مصر، وعدم سفرهم لبلادهم في ظل انتشار كورونا. يُذكر أن فريق الأهلي تدرب اليوم الاثنين في ملعب مختار التتش بعد تعقيم الملعب وغرف خلع الملابس.

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