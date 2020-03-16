مصدر لمصراوي: مرتضى منصور حدد موعد صرف مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر في نادي الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، أبلغ لاعبيه بصرف مستحقاتهم المتأخرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن رئيس الزمالك قرر صرف الرواتب والمتأخرات للاعبين خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المصدر، أن رئيس الزمالك يرغب في منح اللاعبين مستحقاتهم قبل العودة إلى استئناف التدريبات من جديد بعد عدة أيام.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة أسبوع، في الوقت الذي تقرر فيه إغلاق بوابات النادي كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.