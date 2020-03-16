وكيل لاعب فيورنتينا يؤكد تحسن حالته بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

طمأن جيوفاني برانشيني وكيل أعمال باتريك كوتروني لاعب فيرونتينا الايطالي، الجميع على حالة موكله، لافتًا إلى أنه يشعر بتحسن بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "Covid 19".

وكان فيرونتينا قد أعلن قبل عدة أيام إصابة لاعبيه كوتروني وجيرمان بيتزيلا ومعالج الفريق ستيفانو دانييلي بفيروس كورونا.

وخلال تصريحات نقلتها "فوتبول إيطاليا" قال وكيل كوتروني: "إنه يتعافى هو وصديقته من الحمي وحالتهم تتحسن".

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وأضاف: "باتريك بحال أفضل، يقضي فترة العزلة في المنزل وسيقضي الأيام اللازمة لمكافحة الفيروس".

وأتم: "لم يشعر بحالة سيئة، أصيب بالحمى، وحالته أفضل الآن".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سبق وأعلن إصابة دانيلي روجاني لاعب الفريق الإيطالي بالوباء، كما أكد فريق سامبدوريا إصابة 5 من لاعبيه، مما أجبر الاتحاد الإيطالي على تعليق كافة الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر.