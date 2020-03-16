مران مغلق للأهلي قبل تحديد فترة الراحة.. وتعقيم ملعب التتش وغرف الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

يخوض فريق الأهلي مراناً مغلقاً ظهر اليوم الإثنين بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل تحديد فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق.

وكان النادي الأهلي، قد سبق وأعلن عن إيقاف النشاط الرياضي بجميع الأفرع، بعد القرار الذي صدر مؤخرا بشأن إيقاف النشاط الرياضي في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن الفريق تواجد ظهر اليوم بملعب مختار التتش، من أجل خوض التدريبات الأخيرة قبل الكشف عن فترة الراحة المقبلة.

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ولم يتدرب الأهلي أمس الأحد، بعدما كان فايلر قد قرر حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وأشار مراسل "يلا كورة" الى أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من المقرر أن يجتمع مع اللاعبين لتحديد برنامج الفترة المقبلة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر.

وأفاد المراسل بأن النادي قام بتعقيم ملعب التتش وغرف الملابس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعادل الأهلي 1-1 أمام سموحة في أخر مباراة خاضها الفريق في الدوري، حيث قرر اتحاد الكرة بعد ذلك تأجيل مباراة إنبي ضمن مباريات تأجلت لسوء الأحوال الجوية.