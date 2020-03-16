تقارير: الاتحاد الأوروبي يقترح تتويج متصدري الدوريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اقترح تتويج متصدري الدوريات الأوروبية باللقب في حالة إلغاء الدوريات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا إلى إبريل المقبل.
ووفقاً لصحيفة "آ س"، فإن الاقتراح جاء من جانب الاتحاد الأوروبي، من أجل إفساح الفرصة لإقامة بطولة يورو 2020.
ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 دولة بأوروبا، وستُفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما بملعب "الأوليمبكو".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح سيُطرح في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والذي سيقام غدًا الثلاثاء، وفي حالة الموافقة عليه، سيطلب "يويفا" من الاتحادات المحلية تنفيذه على الأندية للوصول إلى المشاركين في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم المقبل.
وقالت الصحيفة أن هذا الاقتراح ليس بجديد على الاتحاد الأوروبي، حيث سبق وأن منح لقب الدوري لصالح بارتيزان بلجراد قبل نهاية المسابقة بعشر جولات، بعد اندلاع حرب البلقان في عام 1999.
وتتصدر أندية ليفربول، برشلونة، باريس سان جيرمان، يوفنتوس وبايرن ميونخ جدول ترتيب دورياتها قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.
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