اليابانيين يتوقعون تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أظهر استطلاع رأي أن أغلب اليابانيين يتوقعون عدم إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020" في موعدها، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك رغم أن مسؤولي اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مازالوا متمسكين بأمل انطلاق الدورة الأولمبية في موعدها.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الاثنين أن نحو 70 % ممن شملهم الاستطلاع لا يتوقعون إقامة الأولمبياد والدورة البارالمبية في المواعيد المحددة، بسبب تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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وتوقع 5ر24 % فقط ممن شملهم الاستطلاع أن يقام الأولمبياد في الموعد المحدد، بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، بينما يتوقع 9ر69 % العكس .

ومن المفترض أن يشهد الأولمبياد مشاركة نحو 11 ألف رياضي، ويليه دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق في 25 أغسطس.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد صرح أمس الأول السبت بأن اليابان ستواصل استعداداتها للأولمبياد طبقا لما هو مخطط له، رغم أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.