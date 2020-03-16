شاهد.. الكاف ينشر فيديو عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فيديو عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
تضمن الفيديو عددًا من النصائح الخاصة بكيفية تجنب الإصابة بالفيروس الذي انتشر أخيرًا في دول عدة، مما دفعها لاتخاذ إجراءاتاحترازية.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، قرر تعليق الدراسة والنشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بجانب تخفيض عدد الموظفين في الجهات الحكومية، للحد من انتشار الفيروس.
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