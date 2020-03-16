نادٍ تركي يخطط لضم أشرف بن شرقي من الزمالك

يخطط مجلس إدارة نادي طرابزون سبور التركي، متصدر الدوري، لضم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية قائلة إن في حالة ضم بن شرقي إلى متصدر الدوري التركيفقد يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأن فريق طرابزون سبور ينافس بقوة على نيل لقب الدوري الموسم الحالي.
أضافت الصحيفة المغربية قائلة إنه جاءت رغبة الفريق التركي في التعاقد مع المهاجمبن شرقي بسبب تقديمه للعروض القوية التي قدمها برفقة الزمالك المصري في الدوري المحلي، أو مسابقة الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.
أساهم بن شرقي، البالغ من العمر 25 عامًا، في 14 هدفًا منذ بداية الموسم الحالي مع الزمالك، بعدما سجل تسعة أهداف، ومنح 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.
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