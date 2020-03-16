عبدالله الشامخ يواصل التاهيل استعدادًا للمشاركة في تدريبات الشباب

واصل عبدالله الشامخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق. وتعرض عبدالله الشامخ للإصابة أثناء مشاركته في مران الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة ال ٢٢ من بطولة دوري كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتى انتهت بفوز الاتفاق بهدف دون رد. ويحتل نادي الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣١ نقطة.

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