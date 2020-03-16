تواجد فريق طبي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" في بطولة إفريقيا رقم 15 للجمباز والإيقاعي والأيروبيك والمقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري.
وقاد الفريق الطبي الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمةالمصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لأخذ عدد من العينات من اللاعبين المشاركين بالبطولة لاسيما أن البطولة مؤهلة للأولمبياد المقبلة في الجمباز الإيقاعي.
وكان منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي قد تأهلللأولمبياد بعد تتويجه بذهبية البطولة الإفريقية بعد حصوله على رقم 23.4 نقطة، فيما حصل المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الجزائر.
ويشارك في البطولة 11 منتخبنا وهم "مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين".
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي من النادو يتابع بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.