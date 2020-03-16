أعلن نادي أتلتيكو بورتادا الإسباني، اليوم الإثنين، وفاة فرانسيسكو جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب فيروس كورونا.
نشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصلالاجتماعي "توتير" قائلًا: يعبر نادي أتلتيكو بورتادا عن أعمق تعازيه في وفاة مدربنا فرانسيسكو جارسيا، الذي تركنا في ظروف مأسوية.
لعب جارسيا في صفوف نادي أتلتيكو بورتادا لمدة 4 مواسم قبل أن يتولى تدريب فريق الأكاديمية في النادي،
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن عن إيقاف النشاط الرياضي بالدولة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مدرب أتلتيكو الإسبانى بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.