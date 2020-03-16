وفاة مدرب أتلتيكو الإسبانى بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو بورتادا الإسباني، اليوم الإثنين، وفاة فرانسيسكو جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب فيروس كورونا.

نشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل

الاجتماعي "توتير" قائلًا: يعبر نادي أتلتيكو بورتادا عن أعمق تعازيه في وفاة مدربنا فرانسيسكو جارسيا، الذي تركنا في ظروف مأسوية.

لعب جارسيا في صفوف نادي أتلتيكو بورتادا لمدة 4 مواسم قبل أن يتولى تدريب فريق الأكاديمية في النادي،

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن عن إيقاف النشاط الرياضي بالدولة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.