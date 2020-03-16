جاريدو يكشف موعد عودة الواد المغربي للتدريبات

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي عن موعد عودة الفريق إلى التدريبات .

ومن المقرر أن يستأنف فريق الوداد تدريباته يوم السبت المقبل وذلك عقب إيقاف البطولة المحلية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان جاريدو منح لاعبي الوداد راحة من التدريبات لمدة إسبوع عقب إعلان الجامعة الملكية عن إيقاف النشاط الرياضي لحين إشعار آخر.

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وذكرت صحيفة " هسبريس " المغربية أن المدرب الإسباني طلب من لاعبيه العودة إلى خوض التداريب مبدئيا،و في انتظار قرار

الجهاز الإداري على تدبير شؤون الكرة المغربية بخصوص موعد استئناف الدوري الاحترافي".

وتمكن فريق الوداد المغربي من العودة إلى صدارة جدول الترتيب في الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، ويطمح إلى الحفاظ على اللقب وسط منافسة قوية من عدة أندية، من بينها الفتح الرباطي ومولودية وجدة ونهضة بركان والجيش الملكي والغريم التقليدي الرجاء .