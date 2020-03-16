لجنة الانضباط تبحث تظلم الزمالك ضد عقوبة شيكابالا وعبدالله جمعة

علمت "الوفد"، أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البنداري، تعقد اجتماعًا حاليًا في مقر الجبلاية، من أجل بحث عدد من الملفات المهمة، خصوصًا في ظل تجميد النشاطالرياضي بشكل مؤقت لمدة أسبوعين.
تبحث اللجنة تظلم الزمالك ضد إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة لاعبي الفريق، حيث تم إيقافالأول 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، والثاني 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.
كانت لجنة الانضباط فرضت عددًا من العقوبات بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 4 /3 بركلات الترجيح.
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