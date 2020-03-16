96 ناديًا في عمومية اتحاد الكرة بعد استبعاد مراكز الشباب و3 أندية

أصبح عدد أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة، 96 ناديًا، بعد استبعاد مراكز الشباب، بجانب

3 أندية أخرى لم توفق أوضاعها، وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

يعقد اتحاد الكرة جمعيته العمومية الفترة المقبلة من أجل مناقشة مشروع اللائحة الذي أعده مسئولو الجبلاية تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي.