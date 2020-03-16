96 ناديًا في عمومية اتحاد الكرة بعد استبعاد مراكز الشباب و3 أندية

أصبح عدد أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة، 96 ناديًا، بعد استبعاد مراكز الشباب، بجانب3 أندية أخرى لم توفق أوضاعها، وفقًا لقانون الرياضة الجديد.
يعقد اتحاد الكرة جمعيته العمومية الفترة المقبلة من أجل مناقشة مشروع اللائحة الذي أعده مسئولو الجبلاية تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي.
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