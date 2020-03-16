رسميًا.. إيقاف النشاط الرياضي في السودان لمدة شهر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضي لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا المتجدد. بسبب انتشار فيروس كورونا المتجدد. نشر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان بيانًا يشير إلى إيقاف جميع النشاطات الرياضية بالدولة لمدة شهر بداية من يوم 15 مارس الجاري.

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