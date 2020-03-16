برشلونة يكثف تحركاته لخطف مدافع لاتسيو

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني في تكثيف تحركاتها للتعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب فريق لاتسيو الإيطالي وذلك ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل . وقالت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة لديه تقارير جدية حول لويز فيليبي والمُدافع خيار حقيقي في الصيف، وتدرس الإدارة طرق توفير المبلغ المطلوب حيث تبلغ قيمة اللاعب السوقية 40 مليون يورو . تقارير جدية حول لويز فيليبي والمُدافع خيار حقيقي في الصيف، وتدرس الإدارة طرق توفير المبلغ المطلوب حيث تبلغ قيمة اللاعب السوقية 40 مليون يورو . وتسعى إدارة برشلونة لإبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل على مستوى الهجوم والدفاع وخط الوسط لدعم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا . وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا على ان يتم تحديد موعد عودة النشاط في وقت لاحق .

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