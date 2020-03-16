رياضة | صالح جمعة يخوض تدريبات تأهيلية بالجيم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يخوض تدريبات تأهيلية بالجيم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم على هامش مران الفريق الجماعي والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعب تدريباته في صالة الجيم، للحفاظ على لياقته البدنية والاستعداد لأي فرصة يحصل عليها خلال المباريات، في ظل ابتعاده من المباريات.

ويغيب جمعة عن المباريات، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أوضح في أكثر من مرة سابقة أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.