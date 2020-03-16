رياضة | اتحاد الكرة يخطر جميع الأندية بعدم إقامة مباريات ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يخطر جميع الأندية بعدم إقامة مباريات ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإخطار كافة الأندية المصرية بإلغاء جميع المباريات الودية خلال الفترة الحالية بسبب فير كورونا.

وأكد اتحاد الكرة في الخطاب المريل للأندية بمنع وإلغاء جميع المباريات الودية التي تم الاتفاق عليها، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا .

يذكر ان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا بإيقاف جميع الأنشطة منها الدوري العام وكأس مصر لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء.

وقد اتفقت بعض الأندية على خوض عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، إلا أنه تم تأجيلها بعدذلك القرار.