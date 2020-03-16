رياضة | 50 لاعبا من مواهب "لاماسيا" في برشلونة.. أين هم الآن؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 لاعبا من مواهب "لاماسيا" في برشلونة.. أين هم الآن؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبيرة بشأن مصير مواهب نادي برشلونة الذين تم ذكرهم في كتاب من قبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم: "في 2011, تم نشر 50 اسماً في كتاب Senda de Campeones بأنهم مواهب قادمة من الاماسيا، أين هم الآن؟".

ووفقا للصحيفة فإن المواهب الـ 50 هي:

1- روبن مينو, عمره 31, حارس لوغرونس درجة ثانية

2- ماسيب, عمره 31, حارس بلد الوليد

3- بول باليستي, عمره 24, حارس في UE Olot درجة ثانية

4- اندوا, عمره 24, نادي Oostende البلجيكي

5- مونتويا, 28 عام, نادي برايتون

6- البيرت دالمو, 28 عام, نادي Llagostera

7- بيرلين, 24 عام, ارسنال

8- بارترا, 29 عام, بيتيس

9- سيرجي غوميز, 27 عام, اشبيلية

10- اوريول روسيل, 27 عام, اورلاندو سيتي

11- كامبادال, 27 عام, نادي CD Lugo

12- روبيرت كوستا, 25 عام, نادي اتليتكو-ليفناتي

13- روجير ريرا, 25 عام, NAC Breda

14- كارلوس بلانكو, 24 عام, فياريال B

15- فونتاس, 30 , الدوري الأمريكي

16- تشافير, 23 عام, فياريال

17- غارسيا, 23 عام, Vorskla Poltava

18- مارك مونيسا, 27 عام, نادي العربي القطري

19- اوليفان, 27, جيرونا

20- غريمالدو, 25, بنفيكا

21- الفاريز, 23 عام, بدون نادي

22- اوريول رومو, 28, ساوثهامبتون

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23- باتريك, 26, لاتسيو

24- كابتوم, 23, الميريا

25- روبيرتو

26- اليكس, 23 عام, نادي CD Badajoz

27- تياغو, 28 عام, بايرن ميونخ

28- رافينها, 27, سيلتا فيغو

29- خافير, 27, FC Twente

30- جوردي ماسو, 27, UE Olot

31- بيبي بالو, 27 عام, Rayo Ibense

32- بول كالفت, 25 عام, اعتزل

33- ناندو, 26, نادي Atlético Sanluqueño

34- بابونسكي, 26 عام, نادي باستوني

35- س.سامبر, 25, فيسيل كوبي

36- زالزمان, 25 عام, Deportivo Táchira

37- سيمون كولنا, 25, نادي Sandnes Ulf

38- ليونيل انجين, 25 عام, بدون نادي

39- تيلو, 29 عام, ريال بيتيس

40- كوينكا, 28, نادي ياباني

41- جيرارد ديولفيو, 26, واتفورد

42- كريستيان هيريرا, 25, نادي ايبيزا

43- رومانو, 25 عام, نادي Santboià

44- ماكسي رولون, 25, بدون نادي

45- اداما تراوري, 24 عام, ولفرهامتون

46- كيتا بالدي, 25 عام, موناكو

47- دونغو, 24, نادي هونكا

48- راميريز, 24, بلد الوليد

49- سناربيا, 24 عام, نادي جنوى

50 بوينساكا,25, ملقا