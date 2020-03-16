رياضة | 11 مباراة متبقية للملكي في الليجا .. فهل يستطيع خطف اللقب من البرسا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 مباراة متبقية للملكي في الليجا .. فهل يستطيع خطف اللقب من البرسا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بخسارة ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وذلك في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم، لتتوقف فعاليات بطولة الليجا بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد عبر دول العالم.

خطف برشلونة صدارة الليجا من غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 58 نقطة من 27 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات واحدة. جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقاط، حيث خاض 27 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات.

واحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 27 مباراة في الليجا، فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مباريات.

بينما جاء خيتافي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 13 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 مباريات. ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات ريال مدريد المتبقية في الليجا :

- 13 مارس 2020 : ريال مدريد وإيبار

- 21 مارس 2020: ريال مدريد وفالنسيا

- 5 أبريل 2020 : ريال سوسيداد وريال مدريد

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- 12 أبريل 2020: ريال مدريد وريال مايوركا

- 22 أبريل 2020 : إسبانيول وريال مدريد

- 26 أبريل 2020 : ريال مدريد وخيتافي

- 3 مايو 2020: أتلتيك بلباو وريال مدريد

- 10 مايو 2020 : ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

- 13 مايو 2020 : غرناطة وريال مدريد

- 17 مايو 2020 : ريال مدريد وفياريال

- 24 مايو 2020 : ليجانيس وريال مدريد