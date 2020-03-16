رياضة | رغم توقف الدوري.. نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم توقف الدوري.. نجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الوافد الجديد لفريق مانشستر يونايتد ​برونو فرنانديز​ بجائزة لاعب الشهر في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لشهر فبراير.

يُذكر أن لاعب الوسط البرتغالي انتقل إلى مانشستر يونايتد من الفريق البرتغالي سبورتينج لشبونة مقابل قيمة مالية حوالي 46.6 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الشتوية الماضية ولعب في كل مباراة من مباريات اليونايتد في الشهر الماضي.

شارك فيرنانديز في جميع مباريات مانشستر يونايتد الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز،قام بإحراز هدف وصنع هدفين وساعد اليونايتد في الفوز 2-0 على تشيلسي وانتصار 3-0 على واتفورد.

يذكر ان أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل البريميرليج حتى شهر إبريل المقبل بسبب إنتشار فيرس كورونا حول العالم.