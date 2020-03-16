شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام حققها «فيرنانديز» بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج البرتغالي برونو فيرنانديز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، عن شهر فبراير، بعد ان تفوق على 5 لاعبين اخرين في المسابقة كانوا مرشحين لهذه الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في الدوري خلال الشهر (ماركوس ألونسومن تشيلسي، بيير إيمريك أوباميانج من أرسنال، كالفيرت لوين من إيفرتون، مات دوهيرتي من وولفرهامبتون ونيك بوب من بيرنلي).

وقدم لاعب الوسط البرتغالي مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد على الرغم من انه لم يلعب ضمن صفوف الفريق سوى من بداية شهر فبراير بعد انضمامه في نهاية سوق الانتقالات الشتوية يناير 2020 للشياطين الحمر قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 46.6 مليون جنيه إسترليني دون احتساب الحوافز والمتغيرات، لكنه لعب جميع مباريات الفريق في الشهر المنصرم (3) وساهم في تسجيل 3 أهداف (سجل هدف وصنع 2) مع فوزه بجائزة رجل المباراة في فوز الفريق على واتفورد بنتيجة 3-0.

4 حقائق تتزامن مع تتويج البرتغالي بجائزة الأفضل في الشهر في البريميرليج، نستعرضها معكم في السياق التالي.

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1. إنجاز فريد غير مسبوق من 5 سنوات:

تتويج البرتغالي عن ما قدمه في شهره الأول في المسابقة جعله أول لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهره الأول بقميص النادي، منذ الفرنسي أنتوني مارسيال في سبتمبر 2015.

2. البرتغالي الأول منذ 12 عامًا:

فوز «فيرنانديز» بهذه الجائزة هو أول تتويج برتغالي بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج منذ أغسطس 2008، وبالتحديد عندما توج مواطنه، ديكو، بهذه الجائزة مع فريق تشيلسي.

3. البرتغالي الثالث في تاريخ البريميرليج:

برونو فيرنانديز هو ثالث برتغالي يفوز بجائزة لاعب الشهر في تاريخ البريميرليج بعد كريستيانو رونالدو (4 مرات: نوفمبر 2006، ديسمبر 2006، يناير 2008 ومارس 2008) وديكو (أغسطس 2008).

ويشترك «فيرنانديز» مع مواطنه ولاعب تشيلسي السابق، ديكو، بالفوز بالجائزة عن اول شهر لعب في المسابقة بعد التوقيع مع ناديه الجديد.

4. اللاعب رقم 149:

أصبح «فيرنانديز» هو اللاعب رقم 149 الذي يتوج بجائزة لاعب الشهر على مدار تاريخ البريميرليج، وهو اللاعب رقم 20 من جانب مانشستر يونايتد الذي يتوج بهذه الجائزة، التي حققها لاعبو اليونايتد في 36 مناسبة. ويتعادل أرسنال فقط مع الشياطين الحمر في عدد اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة (20 أيضًا) وفازوا بها في 30 مناسبة.