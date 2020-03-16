اخبار الرياضه

إدارة فندق رونالدو تنفي تحويلها إلى مستشفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة فندق رونالدو تنفي تحويلها إلى مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

نفت إدارة الفندق الذي يملكه نجم ​يوفنتوس​ كريستيانو ​رونالدو​ التقارير التي تفيد بأن الفندق تحول إلى مستشفى بشكل مؤقت لأولئك الذين يعانون من فيروس كورونا.

Advertisements

 

وذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن نجم السابق كان على استعداد لتحويل أحد فندقيه إلى مستشفيات للمساعدة في مكافحة الوباء.

وجاء في بيان إدارة الفندق: "نحن فندق. لن نكون مستشفى. إنه يوم مثل أي يوم آخر، سنظل فندقًا. يتم نشر معلومات خاطئة من قبل الصحافة. نتمنى لكم يوما جميلا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة فندق رونالدو تنفي تحويلها إلى مستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا