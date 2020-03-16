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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة فندق رونالدو تنفي تحويلها إلى مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
نفت إدارة الفندق الذي يملكه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو التقارير التي تفيد بأن الفندق تحول إلى مستشفى بشكل مؤقت لأولئك الذين يعانون من فيروس كورونا.
وذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن نجم ريال مدريد السابق كان على استعداد لتحويل أحد فندقيه إلى مستشفيات للمساعدة في مكافحة الوباء.
وجاء في بيان إدارة الفندق: "نحن فندق. لن نكون مستشفى. إنه يوم مثل أي يوم آخر، سنظل فندقًا. يتم نشر معلومات خاطئة من قبل الصحافة. نتمنى لكم يوما جميلا".
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