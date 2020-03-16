إدارة فندق رونالدو تنفي تحويلها إلى مستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

نفت إدارة الفندق الذي يملكه نجم ​يوفنتوس​ كريستيانو ​رونالدو​ التقارير التي تفيد بأن الفندق تحول إلى مستشفى بشكل مؤقت لأولئك الذين يعانون من فيروس كورونا.

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وذلك بعد أن أشارت التقارير إلى أن نجم ريال مدريد السابق كان على استعداد لتحويل أحد فندقيه إلى مستشفيات للمساعدة في مكافحة الوباء.

وجاء في بيان إدارة الفندق: "نحن فندق. لن نكون مستشفى. إنه يوم مثل أي يوم آخر، سنظل فندقًا. يتم نشر معلومات خاطئة من قبل الصحافة. نتمنى لكم يوما جميلا".