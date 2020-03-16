إلغاء منافسات الكريكيت بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قرر مجلس باكستان لل​كريكيت​ في بيان أصدره اليوم الاثنين أنه ونظيره في بنغلادش قررا تأجيل المنافسات التي كانت مقررة في الأيام المقبلة، بسبب مخاوف تزايد انتشار ​فيروس كورونا​.

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وأشار البيان إلى أن المجلسين سيعملا سويا الآن من أجل التوصل إلى موعد جديد لاستكمال مشاركتهما في بطولة اختبار لعبة الكريكيت العالمية.

وكانت الجولة الأولى لباكستان وبنجلاديش قد أقيمت في مدينة روالبيندي الباكستانية بين السابع والعاشر من فبراير، وقد انتهت بفوز باكستان.

وكان من المفترض أن يصل فريق بنغلادش إلى كراتشي في 29 اذار لخوض مواجهة في أول أبريل ثم مواجهة بطولة اختبار لعبة الكريكيت العالمية بين الخامس والتاسع من أبريل، قبل أن يتقرر تأجيل المنافسات.