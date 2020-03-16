- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دالغليش: هل يُعقل أن يُحرم ليفربول من اللقب؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
لفت لاعب ليفربول السابق كيني دالغليش إلى أنه لا يمكن السماح بأن ينتهي موسم 2019-2020 بدون نتيجة بعد تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال دالغليش: "هل يعتقد أي شخص أن حرمان ليفربول من فرصته في الفوز باللقب بعد أداء جيد بشكل رائع في مباريات الدوري الـ 29 حتى الآن لبناء تقدم 25 نقطة على مانشستر سيتي مع تسع مباريات المتبقية سيكون القرار الأكثر منطقيا؟"
وأضاف: "فكرتي الأولى هي أنه يجب منحنا الوقت لإنهاء الموسم. إذا كان ذلك يعني أننا بحاجة للعب كل ليلة لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر أيار، أو حتى في شهر حزيران، فليكن الأمر كذلك. إن الأمر بعيد عن أن يكون مثالياً. ما يجب ألا يحدث بالتأكيد هو إعلان إلغاء موسم 2019-2020".
كانت هذه تفاصيل خبر دالغليش: هل يُعقل أن يُحرم ليفربول من اللقب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.