دالغليش: هل يُعقل أن يُحرم ليفربول من اللقب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

لفت لاعب ​ليفربول​ السابق كيني دالغليش إلى أنه لا يمكن السماح بأن ينتهي موسم 2019-2020 بدون نتيجة بعد تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقال دالغليش: "هل يعتقد أي شخص أن حرمان ليفربول من فرصته في الفوز باللقب بعد أداء جيد بشكل رائع في مباريات الدوري الـ 29 حتى الآن لبناء تقدم 25 نقطة على مانشستر سيتي مع تسع مباريات المتبقية سيكون القرار الأكثر منطقيا؟"

وأضاف: "فكرتي الأولى هي أنه يجب منحنا الوقت لإنهاء الموسم. إذا كان ذلك يعني أننا بحاجة للعب كل ليلة لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر أيار، أو حتى في شهر حزيران، فليكن الأمر كذلك. إن الأمر بعيد عن أن يكون مثالياً. ما يجب ألا يحدث بالتأكيد هو إعلان إلغاء موسم 2019-2020".