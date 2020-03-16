شكرا لقرائتكم بعد تعليق النشاط بسبب كورونا.. لينا عرابى بطلة السلاح تنصح بشرب الليمون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصحت لينا عرابى بطلة السلاح بعد وقف النشاط بسبب فيروس كورونا بضرورة تناول وجبات لزيادة المناعة للحماية من الإصابة بالفيروس المستجد كورونا .

وقالت لينا عرابى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنها ملتزمة بتطهير يدها بالكحول و شرب ليمون سخن صباحا و مساءا وعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة ، من أجل الحفاظ على عدم إنتشار المرض تنفيذا لتعليمات الدولة .

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .