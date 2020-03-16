شكرا لقرائتكم تقدم الأهلي والزمالك فى التصنيف العالمي .. الأحمر أفضل من توتنهام وروما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقي النادى الأهلي 4 مراكز جديدة في التصنيف الصادر اليوم الاثنين، عن موقع "ClubWorldranking"، ليحتل المركز الـ 43 عالمياً بدلاً من المركز الـ 47 عالمياً، ليحافظ على صدارة قائمة الاندية المصرية والافريقية في التصنيف.

وبتقدم الأهلى إلى المركز الـ 43 عالمياً، جعله يتفوق في الترتيب على توتنهام الإنجليزي، وروما الايطالي، وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، وأولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، وعملاقي الكرة الاسكتلندية سيلتك ورينجرز.

كما ارتقي نادي الزمالك فى التصنيف ليحتل المركز الـ 84 عالمياً، بينما قفز بيراميدز 14 مركزاً، ليحتل المركز الـ 116 عالمياً بدلاً من المركز الـ 130 الذي احتله الاسبوع الماضي.

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وتصدر قائمة ترتيب أندية العالم، نادى ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على صدارة التصنيف، يليه فلامنجو البرازيلي الذي اقتنص الوصافة من برشلونة الاسباني الذي تراجع للمركز الثالث.

ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على آلية أمنه مع إدارة النادي لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، في الوقت الذي يخوض الأهلي مرانه بشكل طبيعي ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.