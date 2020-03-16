شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات منح الكاميرون استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" حيثيات اختيار ملعب جابوما في دولة الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقي للنسخة الحالية 2020، وذلك بعد تقدم 3 دول بشكل رسمي لاستضافة المباراة وهي الكاميرون والمغرب وتونس، في الوقت الذي تم غلق باب التقدم فى 20 فبراير الماضي،.

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وتقدمت الكاميرون بطلب استضافة المباراة على ملعب جابوما فى مدينة دوالا (50 ألف متفرج)، بينما المغرب قدمت ملعب مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء (45.8 ألف متفرج)، وتونس طلب إقامة النهائي على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة (65 ألف متفرج).

ووفقاً لمصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي فإن حيثيات اختيار ملعب جابوما هي أن الكاميرون حالياً تعد أرض محايدة بالنسبة للفرق الأربعة التي صعدت للدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب، كما أن العدد الجماهير المُحدد مناسب وهو 50 الف متفرج، خلو الكاميرون من فيروس كورونا المستجد ، الامتيازات الكبيرة التي يملكها الملعب وخاصة على مستوى الأرضية وامتلاكه بنية تحتية جيدة، بعد الكاميرون عن مصر والمغرب، فضلاً عن حصول الكاف على موافقة كتابية من الحكومة الكاميرونية للموافقة على استضافة المباراة.