شكرا لقرائتكم محمد عادل: عماد النحاس رفض ترك المقاولون رغم الإغراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، ينتظره تاريخا كبيرا مع ذئاب الجبل في ظل العروض القوية التي قدمها منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عماد النحاس تلقى عروضا للتدريب داخل وخارج مصر، بعضها كان يعادل 3 أضعاف راتبه في المقاولون ولكنه رفض بشكل تام وأحرج من فاوضه أيضا تمسكا بالبقاء داخل قلعة ذئاب الجبل.

واستطرد عادل، أن طاهر محمد طاهر من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد خاصة أنه يسعى خلف حلم الاحتراف ولا يقيد تفكيره باللعب في الدوري المحلي، ونادي المقاولون لن يقف عائقا أمام اللاعب في حالة تلقيه عروضا احترافية.

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واستكمل المشرف على المقاولون، كنا أول من دعا إلى تطبيق الفار وتعرضنا للهجوم ولكن بعد تطبيق التقنية ثبت صحة وجهة نظرنا ونطالب بإعطاء لفرصة لحكامنا وعدم اتباع أسلوب الهجوم عليه بشكل دائم.

وعن منتخب مصر قال عضو المقاولون: أخطر ما يهدد المنتخب هو عدد الأجانب في كل فريق بخمس أو ست لاعبين هذا سيدمر المنتخب بالإضافة إلى سيطرة السماسرة ووكلاء اللاعبين على سوق الانتقالات وتجميد الصفقات على دكة البدلاء دون مبرر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط. يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.