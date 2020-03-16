شكرا لقرائتكم كورونا يجبر إيطاليا على طلب تأجيل يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد أن الاتحاد سيطلب تأجيل بطولة أوروبا 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا على أمل إكمال موسم دوري الدرجة الأولى.

وأبلغ غابرييلي غرافينا شبكة "سبورت ميدياست" التلفزيونية "سنطلب من الاتحاد الأوروبي "يويفا" تأجيل بطولة أوروبا، وسنحاول إكمال الموسم لأنه العدل والأمر الصائب بعد التضحيات الكبيرة والمالية التي قدمتها أنديتنا.

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وتوقفت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا كما تأجلت بطولات الأندية والمنتخبات، وسينضم ممثلو الأندية وبطولات الدوري واللاعبين إلى الاتحادات الوطنية في مؤتمر طارئ عبر الهاتف ينظمه "يويفا" يوم الثلاثاء.

وستضم المناقشات بطولة أوروبا 2020 التي تقام في 12 دولة أوروبية من بينها إيطاليا في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو، وقال غرافينا إنه يتمنى إنهاء دوري الدرجة الأولى بحلول 30 يونيو لكنه لم يستبعد مد البطولة لشهر آخر، كما اقترح عدم تدرب الأندية الإيطالية في الوقت الحالي.

وأتبع: لو تم الاستئناف في بداية مايو سأترك التساؤلات بشأن التدريبات في الوقت الراهن. دعونا نترك اللاعبين في المنازل فعليهم التعافي بدنيا ونفسيا.