شكرا لقرائتكم خبر عن «فينالدوم» يقترب من تجديد عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم من تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، والذي من المنتظر أن ينتهي في يونيو من العام القادم.

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وكان «فينالدوم» قد انضم إلى الريدز قادمًا من نيوكاسل في صيف 2016 مقابل 27.5 مليون يورو، فيما أوضحت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية إلى رغبة الفريق الإنجليزي في إضافة عامين جديدين إلى عقد اللاعب.

وحسب الصحيفة فإن الريدز وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته مع نجم وسط ميدانه الهولندي، صاحب الـ 29 عامًا، للتوقيع على عقد يبقيه في أنفيلد حتى 2023.