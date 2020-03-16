شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: تجربة الـ VAR نجحت بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رضاه التام عن بداية تطبيق تجربة تقنية حكم الفيديو (VAR) التي ظهرت في 6 مباريات بالدور الثاني للموسم رقم 61 للدوري الممتاز.

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وقال «الغندور»، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الاثنين، إن كل الحالات التي طبقت فيها التجربة الوليدة كانت ناجحة سواء في ركلتي الجزاء في لقاء الإسماعيلي والجونة أو الهدف الملغي في نفس اللقاء، وكذلك ركلة جزاء بيراميدز أمام إنبي والأهلي في مواجهة سموحة، مما يؤكد أن التجربة كانت ناجحة بنسبة 100%.

وأضاف: «بعض السلبيات التي ظهرت في التجربة حتى الآن طبيعية ومتوقعة في البداية، ولجنة الحكام لن تتوقف عن تدريب كوادرها عبر محاضرات الفيديو بعد قرار تجميد النشاط الكروي بما فيها تجمعات الحكام».

وتابع: «ما تم كان تحديًا كبيرًا للجنة الخماسية التي نجحت في كسب الرهان بفضل تعاونها مع لجنة الحكام التي نجحت هي الأخرى في تحقيق إنجاز أشاد به الاتحاد الدولي بإنهاء كل متطلبات تطبيق التجربة الفنية والتقنية في وقت قياسي».