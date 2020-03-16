شكرا لقرائتكم خبر عن «شيرار»: لا يجب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي في حال إلغائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأسطورة الإنجليزية ألان شيرار، قائد نيوكاسل ومنتخب الأسود الثلاث سابقًا، إن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي دون استكماله سيكون غير عادل.

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وأوضح «شيرار»، في مقاله بصحيفة «ذا صن» البريطانية: «إذا، وهي إذا كبيرة، لم يكن ممكنًا استكمال الموسم فليس هناك أي مجال لوجود فائز وخاسر، ورغم قسوة وبشاعة ذلك بالنسبة لبعض الأندية، وخاصة ليفربول، فهذه هي النتيجة الوحيدة، فإذا لم تتكمن من استكمال المباريات إذن لا يمكنك أن توزع الألقاب وتفكر في هبوط أي ناد».

وأضاف: «بالنسبة لليفربول، سيكون شيئًا قاسيًا للغاية، ولكني لا أستطيع رؤية العدل في منحهم اللقب، رغم حقيقة أنه من الواضح أن أحدًا لن يلحق بهم، هم يحتاجون فقط لـ 6 نقاط لحسم اللقب ولكنهم لم يحصلوا عليهم بعد ولهذا السبب يجب عدم إعلان فوزهم بالبطولة».

وتابع: «كان ليكون الأمر مختلفًا في حال تم إيقاف الدوري بعد حصولهم على تلك النقاط، ولكنهم لم يفعلوا ورغم بشاعة هذا السيناريو هذا هو الخيار الوحيد».