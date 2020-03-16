ايغالو: لم أكن أتخيل أبدا أنني سألعب مع اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أشار اللاعب أوديون ​إيغالو​ إلى أنه لم يتصور أبدًا أن حلم طفولته باللعب مع ​مانشستر يونايتد​ سيتحقق على الإطلاق، على الرغم من حقيقة أنه تابع النادي طوال حياته المهنية.



وقال إيغالو: "عندما تتحدث عن اللعب مع اليونايتد عندما تكون صغيرا، يقول الناس، هل أنت مجنون؟ لأنه في ذلك الوقت كنت لا تعرف حتى ما يخبئه المستقبل. أولا أنت فقط تريد الخروج خارج البلاد لبدء اللعب، حتى لفريق صغير، ولا حتى للحديث عن الذهاب إلى اليونايتد".

وأضاف: "لكن دعمي للفريق كان كبيرا. حاولت أن أرى كل مباراة مع اليونايتد في نهاية كل أسبوع إن أمكن. ما زلت أتذكر تلك الذكريات. لم أتخيل أبداً أنها ستتغير بهذه الطريقة. حتى عندما لعبت في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لصالح واتفورد، لم أكن أعتقد أبدًا أن هذا سيحدث".