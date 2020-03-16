مونت يخترق العزل المنزلي رغم إصابة زميله بالكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

قام ​ماسون مونت​ لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي بإختراق نظام العزل الصحي الذي فرضه الفريق على لاعبيه بعد الإعلان عن إصابة كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز بفيروس كورونا، على الرغم من تعليمات النادي بالبقاء في الحجر المنزلي لـ14 يومًا.



وأكد موقع غول الايطالي نقلا عن تقارير إنكليزية أن مونت خرق نظام العزل الصحي بعدما خرج من منزله ومارس كرة القدم بشكل خفيف مع ديكلان رايس لاعب نادي ويست هام يونايتد.

وتابع الموقع أن تصرف مونت سيضعه في مأزق مع إدارة النادي، حيث يجب عليه البقاء في المنزل حتى ظهور نتيجة التحليل، حتى لا ينقل العدوى سواء لزملاءه بالفريق أو حتى لاعبي ويست هام عن طريق رايس.