لاعب النصر السعودي ينتظر فرمان من إنجلتراء لإجراء الجراحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أكدت بعض المصادر المقربة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن مدافع الفريق عبد الله مادو ينتظر قرارًا من الطبيب البريطاني لافال، اختصاصي الجراحة، لتحديد مدى حاجة اللاعب إلى عملية جراحية من عدمها.



وأوضحت المصادر أن إدارة النادي -برئاسة الدكتور صفوان السويكت- قد أرسلت إلى الطبيب البريطاني تقريرًا مفصلًا عن إصابة مادو، ومن المنتظر أن تستقبل الرد خلال الأيام المقبلة.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حالة خضع اللاعب إلى عملية جراحية “تنظيف الركبة بالمنظار”، سيحتاج نحو 5 أسابيع على إثرها من أجل التعافي.

وأفصحت المصادر أن العديد من التقارير الطبية قد أوصت المدافع الدولي بتأجيل عمليته إلى نهاية الموسم، مع فرض برنامج تمارين تقوية للركبة.

وفي سياق آخر، واصل لاعب الوسط عبد الله الخيبري برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة مفصل الكاحل قبل عدة أسابيع، وسيواصل برنامجه التأهيلي وفق برنامج طبيب الفريق روبيرو